كشف مصدر أردني مطلع، عن أن هناك تغييرات ستطال مناصب عليا في المملكة في أعقاب عودة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن التي من المفترض أن يتوجه إليها غدا الثلاثاء للقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

ووفقا للمصدر، فإن التغيير الأهم سيطال منصب رئاسة الديوان الملكي، حيث من المتوقع أن يغادرها الدكتور فايز الطراونة عقب أكثر من خمس سنوات تقلد فيها الطراونة الذي يعد من رجالات الدولة الاردنية المقربين للملك.

وأكد المصدر، أن رئيس الديوان الملكي الجديد قد تم اختياره من قبل صاحب القرار، ويحظى برضا شعبي ونيابي، وسيكون مفاجئا،وفقا لما نقله موقع “جراسا”.

وتوقع المصدر أن يتم إقالة رئيس المجلس القضائي هشام التل من منصبه، ليتسلم منصباً جديداً آخر لم يحدده.

ولفت المصدر أن التغييرات ستشمل إدارة جهاز الدفاع المدني، مشيرا إلى إحداث تغييرات جذرية في إعلام الديوان الملكي، من خلال استحداث إدارات للإعلام المحلي وأخرى للإعلام الإقليمي والدولي.