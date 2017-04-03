تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإعلامية أماني الخياط تزعم فيه أن هناك مجلس لإدارة شؤون العالم ، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون عضوًا فيه.

وقالت “أماني” في المقطع: “بعد الإعلاء من دور بوتين وبخاصة بعد تدخله في الانتخابات الأمريكية ، تأكدنا أن العالم لن يعود لنظام القطبين وإنما سيذهب إلى لمجلس إدارة شؤون العالم .

وأضافت: “ترامب على رأس المرشحين لعضوية هذا المجلس لأنه ببساطة من أعلن أن أمريكا بحاجة لروسيا والعكس ، وكذلك بوتين ، وميركل ، وتريزا ماي ، والصين لازم تكون موجودة في هذا المشهد بقوة برئيسها .. ثم نأتي للابن المدلل للرأس مالية العالمية إسرائيل .. ثم يأتي الرجل الذي سيشكل مفاجأة ليكم .. الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون العضو العربي والمسلم على مائدة مجلس إدارة شؤون العالم المقترحة “.