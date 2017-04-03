تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإعلامية تزعم فيه أن هناك مجلس لإدارة شؤون العالم ، مؤكدة أن الرئيس سيكون عضوًا فيه.

 

وقالت “أماني” في المقطع: “بعد الإعلاء من دور وبخاصة بعد تدخله في الانتخابات الأمريكية ، تأكدنا أن العالم لن يعود لنظام القطبين وإنما سيذهب إلى لمجلس إدارة شؤون العالم .

 

وأضافت: “ترامب على رأس المرشحين لعضوية هذا المجلس لأنه ببساطة من أعلن أن بحاجة لروسيا والعكس ، وكذلك بوتين ، وميركل ، وتريزا ماي ، والصين لازم تكون موجودة في هذا المشهد بقوة برئيسها .. ثم نأتي للابن المدلل للرأس مالية العالمية .. ثم يأتي الرجل الذي سيشكل مفاجأة ليكم .. الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون العضو العربي والمسلم على مائدة مجلس إدارة شؤون العالم المقترحة “.