شنَّ الأمير السعودي السعودي، عبد العزيز بن فهد نجل الملك السعودي الأسبق فهد بن عبد العزيز، هجوما غير مسبوق على قناة “MBC” والقائمين عليها مهددا ومتوعدا إياهم بالتدمير، وذلك على إثر اطلاق القاناة الرابعة التابعة للمجموعة هاشتاجا بعنوان” #كوني_حرة”، الامر الذي لاقى استنكارا شديدا مكن قبل السعوديين، معتبرين هذه الدعوة تهدف لإحلال المجتمع.

وقال “ابن فهد” في سلسلة تغريدات له عبر جسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”#عبدالعزيز_بن_فهد , بسم الله إني أبرأ إلى الله من إم بي سي وخاصة دعوة المرأه ب كوني حره ,هذا ضلال مبين , فالله سبحانه أعلم بها وبنا,يتبع”.

#عبدالعزيز_بن_فهد , بسم الله إني أبرأ إلى الله من إم بي سي وخاصة دعوة المرأه ب كوني حره ,هذا ضلال مبين , فالله سبحانه أعلم بها وبنا,يتبع — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) April 3, 2017

وأضاف في تغريدة مهددا القناة والقائمين عليها أخرى :” #عبدالعزيز_بن_فهد,تابع ,وأنني أنذر القائم بذلك كان من كان , أن لم يسحب فورا هذه الدعوه ويعتذرون بندم وكل شيء فيها خارج.إني أقسم بالله أدمره”.

#عبدالعزيز_بن_فهد,تابع ,وأنني أنذر القائم بذلك كان من كان , أن لم يسحب فورا هذه الدعوه ويعتذرون بندم وكل شيء فيها خارج.إني أقسم بالله أدمره — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) April 3, 2017

وتابع: “#عبدالعزيز_بن_فهد,تابع , كل شيء ولاهذا الإفتراء, وهذا الفساد في الدين لانرضى به. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. سنرى انشاءالله ما يكون”.

#عبدالعزيز_بن_فهد,تابع , كل شيء ولاهذا الإفتراء, وهذا الفساد في الدين لانرضى به. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. سنرى انشاءالله ما يكون , — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) April 3, 2017

من جانبه أشاد الامير السعودي، الدكتور خالد آل سعودي بما قاله “ابن فهد”، قائلا في إحدى ردوده على تغريداته:” رحم الله من جابك يا ولد فهد .. ” هذا الظن فيك ” ، جعل أبوك وجدك في جنات الفردوس ..”.