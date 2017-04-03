هاجم سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، قناة “mbc” بعد تدشينها هاشتاج “كوني حرة”.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “كوني حُرّة أمام من يريد تزوير حريتك، كوني حرة أمام من يريد أن تميلي ميلاً عظيمًا، واحذري بيع حرية منحكِ الله إياها بحرية يدعو إليها أهل الشهوات”.

وكانت قناة mbc4 نشرت عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تحت هاشتاج “كوني حرة”، قالت فيها: “الحرية لا يمكن أن تعطى على جرعات، فالمرء إما أن يكون حرًا أو لا يكون، كوني حرة”.

وتابعت: “تمردي كوني حرة بلا حدود ولتعلمي أن حدود حريتك هو التوازن الطبيعي الذي أعطاه لك الله”.