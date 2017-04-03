شنَّ الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك، هجوما عنيفا على وسائل الإعلام العربية التي تتصدر في نقل أخبار المغنيين والراقصات، في حين تتجاهل نقل صرخات الأمهات في بيوت تقصف، على حد قوله.

وقال “مالك” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لا خير فينا حكاما ومحكومين لما يصير لدى أغلب وسائل إعلامنا نبأ غانية ترقص ومغنية لها تصفق أهم من أخبار عن أمهات يستصرخن رجالنا في بيوت تقصف!”.

لا خير فينا حكاما ومحكومين لما يصير لدى أغلب وسائل إعلامنا نبأ غانية ترقص ومغنية لها تصفق أهم من أخبار عن أمهات يستصرخن رجالنا في بيوت تقصف! — أنور مالك (@anwarmalek) April 3, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” من يريد خسارة أي قضية يناضل من أجلها مهما كانت عدالتها عليه بفتح جبهات متعددة في آن واحد ولا يهتم بسلم الأولويات ولا يوازن بين مصالح ومفاسد!”.