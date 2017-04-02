فجرت قناة ” MBC ” غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقت هاشتاج حمل وسم #كوني_حرة دعت فيه المرأة إلى التمرد بزعم “كوني حرة”، الأمر الذي وضعها في خانة الاتهام بصناعة التمرد ونشر الفساد والرذيلة, الامر الذي دفع الكثيرين في السعودية بالمطالبة بموقف قوي من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، التي تمول منها القناة، ضد مجموعة MBC.

وبدأت القناة التغريد على الهاشتاج في الأول من أكتوبر 2016 جاء على النحو التالي..

اصنعي قصتك وكوني بطلتها لا الضحية فيها, وثقي في قدراتك, فهي أكبر مما تتوقعين!#كوني_حرة#MBC4 pic.twitter.com/ZzMjiNmhlk — mbc4 (@mbc4) October 1, 2016

الحرية هي اتخاذ قراراتك عن اقتاع داخلي و ليس بضغط المجتمع من حولك, #كوني_حرة#MBC4 pic.twitter.com/X90jp2WkQ4 — mbc4 (@mbc4) October 2, 2016

خلفتي حرة كي تطيري مثل العصفور في السماء عاليا وفي كل بقاع الارض وان تستمدي قوتك من خالقك لا أن تسجني في قفص#كوني_حرة#MBC4 pic.twitter.com/f6ajUb8gWt — mbc4 (@mbc4) October 6, 2016

ولكن تلك التغريدات لم تلق صدى في حينها .. لكنها لاقت ردود فعل غاضبة بعد 6 شهور من تدشين الهاشتاج فانقلب الهاشتاج على القناة، وتناول المغردون دورها التغريبي والتخريبي. حسب ما وصفوه..

صناعة التمرد والفساد

ويقول الشيخ أحمد الصويان، رئيس تحرير مجلة “البيان”: خلاصة هذا الوسم #كوني_حرة، صناعة التمرد والفساد (وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً)النساء 27! فاللهم اكفنا شر اﻷشرار، وكيد الفجار.

خلاصة هذا الوسم #كوني_حرة صناعة التمرد والفساد ( ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ) !

فاللهم اكفنا شر اﻷشرار وكيد الفجار — أحمد الصويان (@Asowayan) April 2, 2017

احذري وتنبهي

وقال المحامي و‏‏المستشار الشرعي المهتم بالمسؤولية المجتمعية، والناشط في الإعلام الحقوقي، سعد عبدالله بن غنيم: يا فتيات الإسلام وبنات الصحابة والتابعين، أيها المرأة السعودية الحرة: إن قناة #mbc التي قالت لكِ: #كوني_حرة، هي من وصفتك بأقذع الصفات فتنبهي. وفق تقرير نشره موقع لها أونلاين حسب ما أطلعت “وطن” عليه.

يا فتيات الإسلام وبنات الصحابة والتابعين أيها المرأة السعودية الحرة إن قناة #mbc التي قالت لك #كوني_حرة هي من وصفتك بأقذع الصفات فتنبهي pic.twitter.com/3dFDNvZWYs — سعد عبدالله بن غنيم (@BINGOONEM) April 2, 2017

تحرّض المؤمنات على الرذيلة

وقال الخبير الإعلامي، والأكاديمي، الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد‏: نحن الجماهير نرد على حملة #mbc، #كوني_حرّة، والتي تحرّض من خلالها المؤمنات على الرذيلة والتمرّد على القيم، بوسمنا: #لن_تمر_mbc_على_أعراضنا.

وقفة حازمة

وقال الإعلامي مساعد بن حمد الكثيري‏: ياخادم الحرمين الـ mbc أسرفت وبالغت في إيذائنا في ديننا وهويتنا ووطننا، فهل من وقفة حازمة لإيقافها عند حدها.

ياخادم الحرمين

ال mbc أسرفت وبالغت في إيذائنا في ديننا وهويتنا ووطننا فهل من وقفة حازمة لإيقافها عند حدها#كوني_حرة بدينك@KingSalman pic.twitter.com/cY7g14FjPu — مساعد بن حمد الكثيري (@drrdob) April 2, 2017

وفي تغريدة أخرى قال “الكثيري”: قابلت أحد أشقاء وليد البراهيم، فانتقدت قناة أخيه بشدة فقال لي وللحاضرين: (اللهم إني أبرأ إلى الله من الـ mbc) وأخذ يكررها.

#كوني_حرة بدينك:

وقال: قناة mbc سخرت كل ما تملك لحرب ديننا وهويتنا، وشوهت سمعتنا وصورتنا في العالم، ومع ذلك لازلنا ندعمها الـ mbc سر عجيب ومحير.

أمام سلبيتنا استمرأت عدوة الله ورسوله mbc حرب ديننا وهويتنا واستفزازنا

والله لنسأل عن سلاح المقاطعة#مقاطعة_الشركات_المعلنة_في_mbc#كوني_حرة — مساعد بن حمد الكثيري (@drrdob) April 2, 2017

لا اعتبره قيود

وقالت المغردة باسمة إبراهيم: #كوني_حرة، بس أنا ماشوف أني مقيدة؛ لأني ألبس الحجاب!؟ أو لأني ماروح مكان، ولا أطلع إلا بولي أمري، هذا شرف لي، ولا أعتبره قيود.

#كوني_حره بس انا ماشوف اني مقيده لاني البس حجاب؟؟؟او لاني ماروح مكان ولا اطلع الا بولي امري هذا شرف لي ولا اعتبره قيود. — باسمة إبراهيم. (@basmh5A) April 2, 2017

عبوديتكم الفكرية

وغرد الدكتور وليد الهويريني‏ قائلا: #كوني_حرة، لو استجابت الفتاة “لحريتكم” لن تصبح حرة، بل تابعة لحريتكم المستوردة وأسيرة لعبوديتكم الفكرية.

فكّي قيودك: وانتحري

وقال عبد الرحمن النصار‏: ينتحر 270000 امرأة سنويا في العالم. والعدد في السعودية 0 سنويا ظلاميون، حارمينهن حتى من الانتحار! فكّي قيودك. وانتحري.

ينتحر 270000 إمراة سنويا في العالم.

والعدد في السعودية 0 سنويا ظلاميون .. حارمينهن حتى من الانتحار !

فكّي قيودك .. وانتحري#كوني_حره#MBC — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) April 2, 2017

الذين يتبعون الشهوات

فيما غرد الباحث فهد العجلان بالآية الكريمة: (وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا)النساء27.

صنف المخدرات المفضل

وقال الإعلامي جمال سلطان‏: نفس المجموعة الإعلامية الخليجية، التي نشرت من قبل أن “الحشيش” هو صنف المخدرات المفضل للمرأة #السعودية، تنشر اليوم هاشتاج #كوني_حرة!

نفس المجموعة الإعلامية الخليجية التي نشرت من قبل أن "الحشيش" هو صنف المخدرات المفضل للمرأة #السعودية تنشر اليوم هاشتاج #كوني_حرة !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) April 2, 2017

السيناريو الخبيث

أما الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي‏: نفس السيناريو الخبيث، يعاد إنتاجه لإسقاط المرأة في براثنهم، واستعبادها باسم تحريرها وتدنيسها باسم تكريمها.