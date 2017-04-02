 

فجرت قناة ” ” غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقت هاشتاج حمل وسم دعت فيه المرأة إلى التمرد بزعم “كوني حرة”، الأمر الذي وضعها في خانة الاتهام بصناعة التمرد ونشر والرذيلة, الامر الذي دفع الكثيرين في بالمطالبة بموقف قوي من الجهات المختصة في المملكة العربية ، التي تمول منها القناة، ضد مجموعة MBC.

 

وبدأت القناة التغريد على الهاشتاج في الأول من أكتوبر 2016 جاء على النحو التالي..

ولكن تلك التغريدات لم تلق صدى في حينها .. لكنها لاقت ردود فعل غاضبة بعد 6 شهور من تدشين الهاشتاج فانقلب الهاشتاج على القناة، وتناول المغردون دورها التغريبي والتخريبي. حسب ما وصفوه..

 

صناعة التمرد والفساد

ويقول الشيخ أحمد الصويان، رئيس تحرير مجلة “البيان”: خلاصة هذا الوسم  #كوني_حرة، صناعة التمرد والفساد (وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً)النساء 27! فاللهم اكفنا شر اﻷشرار، وكيد الفجار.

احذري وتنبهي

وقال المحامي و‏‏المستشار الشرعي المهتم بالمسؤولية المجتمعية، والناشط في الإعلام الحقوقي، سعد عبدالله بن غنيم: يا فتيات الإسلام وبنات الصحابة والتابعين، أيها المرأة السعودية الحرة: إن قناة #mbc التي قالت لكِ:  #كوني_حرة، هي من وصفتك بأقذع الصفات فتنبهي. وفق تقرير نشره موقع لها أونلاين حسب ما أطلعت “وطن” عليه.

تحرّض المؤمنات على الرذيلة

وقال الخبير الإعلامي، والأكاديمي، الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد‏: نحن الجماهير نرد على حملة #mbc، #كوني_حرّة، والتي تحرّض من خلالها المؤمنات على الرذيلة والتمرّد على القيم، بوسمنا: #لن_تمر_mbc_على_أعراضنا.

 

وقفة حازمة

وقال الإعلامي مساعد بن حمد الكثيري‏: ياخادم الحرمين الـ mbc أسرفت وبالغت في إيذائنا في ديننا وهويتنا ووطننا، فهل من وقفة حازمة لإيقافها عند حدها.

وفي تغريدة أخرى قال “الكثيري”: قابلت أحد أشقاء وليد البراهيم، فانتقدت قناة أخيه بشدة فقال لي وللحاضرين: (اللهم إني أبرأ إلى الله من الـ mbc) وأخذ يكررها.

 

#كوني_حرة بدينك:

وقال: قناة mbc سخرت كل ما تملك لحرب ديننا وهويتنا، وشوهت سمعتنا وصورتنا في العالم، ومع ذلك لازلنا ندعمها الـ mbc سر عجيب ومحير.

لا اعتبره قيود

وقالت المغردة باسمة إبراهيم: #كوني_حرة، بس أنا ماشوف أني مقيدة؛ لأني ألبس !؟ أو لأني ماروح مكان، ولا أطلع إلا بولي أمري، هذا شرف لي، ولا أعتبره قيود.

عبوديتكم الفكرية

وغرد الدكتور وليد الهويريني‏ قائلا: #كوني_حرة، لو استجابت الفتاة “لحريتكم” لن تصبح حرة، بل تابعة لحريتكم المستوردة وأسيرة لعبوديتكم الفكرية.

 

فكّي قيودك: وانتحري

وقال عبد الرحمن النصار‏: ينتحر 270000 امرأة سنويا في العالم. والعدد في السعودية 0 سنويا ظلاميون، حارمينهن حتى من الانتحار! فكّي قيودك. وانتحري.

 

الذين يتبعون الشهوات

فيما غرد الباحث فهد العجلان بالآية الكريمة: (وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا)النساء27.

 

صنف المخدرات المفضل

وقال الإعلامي جمال سلطان‏: نفس المجموعة الإعلامية الخليجية، التي نشرت من قبل أن “الحشيش” هو صنف المخدرات المفضل للمرأة #السعودية، تنشر اليوم هاشتاج  #كوني_حرة!

السيناريو الخبيث

أما الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي‏: نفس السيناريو الخبيث، يعاد إنتاجه لإسقاط المرأة في براثنهم، واستعبادها باسم تحريرها وتدنيسها باسم تكريمها.