أجريت عملية جراحية “معقدة”، في مستشفى تابع لجامعة شيان الصينية، لزراعة أذن جديدة على ذراع رجل فقدها في حادث مروري.

واستغرقت العملية المعقدة مدة سبع ساعات بعد أن نمت الأذن على ذراع الرجل لبضعة أشهر.

كان المريض قد دخل إلى المستشفى العام الماضي بعد أن فقد أذنه اليمنى في حادث مروري وتركت ندبة في رأسه.

وقام الأطباء بتشكيل أذن عن طريق تقنيات الرسم ثلاثي الأبعاد من غضروف من أضلاع المريض ثم لصقها في ساعده الأيمن.

وقال الطبيب “شوزونج” إن العملية كانت معقدة للغاية لأنه كان من الصعب العثور على المكان المناسب لزرع الأذن حتى يتدفق الدماء لها، وبعد الجراحة وجد أن الدم كان يمر عبر الأذن، وهو ما يشير إلى نجاح العملية.

وسيبقى المريض في المستشفى لمدة أسبوعين آخرين لمراقبته قبل السماح له بالعودة إلى منزله.