تمكن مكتب “إنتربول عمّان” من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين دولياً لأحد الدول العربية بموجب تعميم دولي؛ بتهمة اختلاس بمبالغ تقدر بحوالي (مليار دولار أميركي)، وبحقه حكم غيابي بالحبس لمده سبع سنوات.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن إدارة الشرطة العربية والدولية/ مكتب إنتربول عمان، أنه تم القبض على المطلوب أثناء محاولته دخول المملكة قادما من إحدى الدول الأوروبية عن طريق مطار الملكة علياء الدولي بعد التدقيق على نظام السيطرة ومنظومة الاتصال الدولية التي أشارت لوجود طلب دولي بحقه وجرى اصطحابه لاتخاذ كافة الإجراءات الشرطية بحقه وجرى توديعه للقضاء بعد ذلك.

وقالت إنه تم التواصل مع الجهات المختصة في الدولة الطالبة له دوليا من أجل إرسال ملف الاسترداد عن طريق سلطاتهم القضائية وبالطرق الدبلوماسية للنظر بطلب تسلميه إليهم عن طريق القضاء الأردني.