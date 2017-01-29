أثارت قرارات الرئيس الأمريكي لحظر دخول المسلمين من سبع دول إسلامية إلى أمريكيا موجة احتجاجات يشارك فيها أمريكيون من كل الأديان

وتظاهر أمس مئات الأشخاص خارج المطار الدولي JFK في نيويورك، احتجاجا على حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وعقدت مجموعة من بين المتظاهرين مراسم “هفدلاه” (وهي مراسم تقام احتفالا بانتهاء يوم السبت) احتجاجا على حظر دخول المسلمين.

وكتب منظمو مجموعة المتظاهرين في الفيس بوك “صادف يوم أمس يوم الهولوكوست العالمي، فهيا بنا نفعل واجبنا، ونلتقي في مطار JFK ونسمع صوتنا قائلين: “لن يحدث مرة ثانية”.

إضافةً إلى ذلك، خطط اليهود من نسل الناجين من الهولوكوست ولاجئون يهود آخرون للمشاركة في المظاهرات تضامنا مع المسلمين.