نعى عدد من الفنانين والمثقفين والد الفنان السعودي ناصر القصبي الذي وافته المنية صباح الأحد، داعين للفقيد بالرحمة والغفران٬ ولأهله وذويه بالصبر والسلوان.

وعبر حسابه الشخصي في “تويتر” نعى الفنان القصبي والده وغرد “الحمد لله.. لله ما أعطى ولله ما أخذ.. توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم.. رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة يا أبا عثمان”.

الحمدلله .. لله ماأعطى ولله ماأخذ

توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم

رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمه ياابو عثمان — ناصر القصبي (@algassabinasser) January 29, 2017

ومن المقرر أن يُصلى على جثمان الفقيد عقب صلاة عصر اليوم بجامع الراجحي بحي النسيم شرقي الرياض، ويوارى الثرى بمقبرة النسيم.