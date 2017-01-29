أشعلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الحفل الخاص الذي أقامه المصمم العالمي إيلي صعب بمناسبة إطلاق مجموعته الجديدة لربيع 2017 ضمن أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس.

وبالإضافة لنانسي وزوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، حضر الحفل عدد من أقرب أصدقاء إيلي، ومن أبرزهم، النجمة اللبنانية جوليا بطرس، وزوجها وزير التربية والتعليم اللبناني إلياس بو صعب، وقد انشر مقطع فيديو من أجواء الحفل، ظهرت فيه الفنانة اللبنانية ترقص على أنغام أغنيتها الشهيرة «واحدة ونص»، إلى جانب الوزير اللبناني الذي وقف متابعاً ومتفاعلاً مع نانسي.

من ناحية أخرى، تشارك نانسي عجرم حالياً في لجمة تحكيم برنامج Arab Idol ، كما أنها تجهز لطرح ألبومها الجديد الذي اختارت له اسم « حاسة بيك»، وهو الألبوم التاسع لها في مسيرتها الغنائية.