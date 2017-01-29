اعتبرت مجلة “أمريكان ثينكر” الأمريكية، قرار “ترامب” بحظر دخول المسلمين من 7 دول (سوريا، والعراق، وإيران، والسودان، والصومال، واليمن وليبيا) ممتازًا، إلا أنها انتقدت عدم تضمينه دولا أخرى في القائمة.

مصر

نوهت المجلة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حليف الولايات المتحدة، وهو ما وصفته أيضًا بالممتاز، ولكنها لفتت إلى أن مصر هي مركز جماعة الإخوان، مؤكدة أنه من الضروري فحص القادمين من تلك الدولة جيدًا.

السعودية

قالت المجلة الأمريكية أن 15 من أصل 19 من خاطفي الطائرات التي نفذت هجمات 11 سبتمبر، من المملكة العربية السعودية، مضيفةً أن حظر دخول السعوديين ليس أمرًا بسيطًا بسبب العلاقات الاقتصادية القوية بين واشنطن والرياض، لذا نصحت المجلة بلفت نظر السعودية من خلال حظر دخول مؤقت.

الإمارات

وبحسب المجلة، فإن فرض حظر مؤقت على دخول الإماراتيين قد يكون مفيدًا لإقناع الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتطرفين.

تونس

معظم الإرهابيين الموجودين في فرنسا تونسيون، وفقًا للمجلة.

أفغانستان

اقترحت المجلة عدم السماح لأي شخص في أفغانستان بدخول أمريكا، لأن معظم مواطنيها يدعمون التطرف.

باكستان

معقل لحركة طالبان الإرهابية، ومخبأ زعيم القاعدة السابق “أسامة بن لادن”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع قرارًا تنفيذيًا لمنع رعايا سبع دول إسلامية، من دخول الولايات المتحدة، لمدة ثلاثة أشهر (سوريا، والعراق، وإيران، والسودان، والصومال، واليمن وليبيا).