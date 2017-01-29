في رد لا يخلو من الغرابة ويوحي بحقيقة ما تم تداوله حول حقيقة اختفاءه لمدة 10 أيام، قال المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله، لمغرد سأله عن مكان اختفاءه ، أنه كان عند أكثر الناس اطلاعا على أوضاع الوطن، دون أن يحدد من هم.

وقال “عبد الخالق” في رده عبر تغريدة من حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” كنت مع اصدق الناس واكثرهم اطلاعا على اوضاع الوطن وقد ازداد احترامي لهم يا ريس”.

كنت مع اصدق الناس واكثرهم اطلاعا على اوضاع الوطن وقد ازداد احترامي لهم يا ريس. https://t.co/mi3A4klL3c — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 28, 2017

من جانبهم، اعتبر مغردون هذا الرد دليلا على ان “عبد الله” كان محتجزا لدى الاجهزة الامنية الإماراتية، وان ما يتفوه به هو “تطبيل” للأجهزة الامنية ليزيح عن نفسه التعرض للاعتقال مرة اخرى، مقدمين له هدية عبارة عن “هاشتاجين” بعنوان: “#أعلن_توبتي و #العودة_إلى_حضن_الوطن”.

بهذه المناسبة اهديك وسم خاص بالناس الذين يخرجون يطبلون من عند جهاز الأمن حتى تطبل فيه #أعلن_توبتي @Abdulkhaleq_UAE @mrashadtw — عبيد (@heart_uae) January 29, 2017

@Abdulkhaleq_UAE هل تقصد رجال دائرة الأمن الوطني والشرطة؟ أم تقصد المثقفين الوطنيين المسجونين في سجن الرزين وغيره.؟؟ — Silvana Bidros (@SBidros) January 28, 2017

@Abdulkhaleq_UAE اللهم لاشماته ولكن هي فرصه تذكرك برئيس شرعي مسجون ولم يرى عائلته لاكثر من ثلاث سنوات بتهم ظالمه — ابوفطوم (@abuftoom) January 28, 2017

@Hassan_Albassry @Abdulkhaleq_UAE الحمدلله حالياً حالته مستقرة الظاهرالمساج كان قاسي قليلاً ماأدى لزيادة هرموني العاطفة العائلية والاحترام 😂 — Prof (@adnan7914) January 28, 2017