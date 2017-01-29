دشنت ناشطات سعوديات عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا تصدر المراتب الاولى في المملكة العربية السعودية حمل وسم #لو_كان_حلال_لفعلته حيث عبرن فيه عن رغباتهن في الحياة التي اختلفت بين فتاة وأخرى.

وبحسب ما رصدته “وطن” من آراء، فقد جاءت الآراء في غالبيتها بين رغبة الفتيات في شرب الخمر وعمل الوشم “التاتو”، فيما اعتبرت بعض الفتيات أن الحلال فيه ما يكفي ويغني عن الحرام.

بطلع مع شباب وأفلها وأدخن واشرب الويسكي #لو_كان_حلال_لفعلته — ساره🌸 (@_saronaa1) January 29, 2017

#لو_كان_حلال_لفعلته زيادة القبور ، هناك ناس وحشوني .🕊💔 — اُنثى 👑 (@safash_7) January 29, 2017

#لو_كان_حلال_لفعلته تاتوه كان حطيته في ظهر وفي ساق وعند الوتر ورقبه — عنفوان انثى (@rwn223) January 29, 2017