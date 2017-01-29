دشنت سعوديات عبر موقع التدوين المصغر “” هاشتاجا تصدر المراتب الاولى في المملكة العربية حمل وسم #لو_كان_حلال_لفعلته حيث عبرن فيه عن رغباتهن في الحياة التي اختلفت بين فتاة وأخرى.

 

وبحسب ما رصدته “وطن” من آراء، فقد جاءت الآراء في غالبيتها بين رغبة الفتيات في شرب وعمل “التاتو”، فيما اعتبرت بعض الفتيات أن فيه ما يكفي ويغني عن .