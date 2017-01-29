ذكرت صحيفة “دكان كرونيكال” الهنديّة، أنّ سيدة تبلغ من العمر (38 عامًا) عاشت كالزوجة رقم 31 لرجل أعمال سعودي يبلغ من العمر (90 عاماً)، بعدما تزوجته منذ 20 عامًا، حيثُ أرغمها على العودة إلى ديارها بعد ما بدأت تعاني مرضًا خطرًا ومنعها من أن تأخذ ابنتها معها.

وقالت السيّدة “شابانا سلطانا” من مدينة حيدر أباد الهندية، إنّ زوجها وأفراد عائلته تعمدّوا حجز الابنة في غرفة معزولة ومنعوها حتّى من التحدث إلى والدتها عبر الهاتف.

ونقلت الصحيفة عن السيدة قولها إنها تقدمت بطلب لوزارة الخارجية كي تساعدها على التواصل مع ابنتها أو إعادتها إليها، لكنّها لم تتلق أي رد من الوزارة.

وذكرت الصحيفة أيضًا أنّ “سلطانا” لم تكن تريد الزواج من رجل الأعمال هذا بسب تقدّم سنّه غير أنّ شقيقتها أقنعتها أنّها ستعيش حياة مترفة معه وسترثه بعد موته،إلا أنّها لاقت مصيرًا تعيسًا.