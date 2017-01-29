في خطوة مفاجئة ومثيرة للاستغراب، أعلن الخبير السياحي والرئيس السابق للخطوط الجوية الكويتية، خلف المانع، عن حصوله على ترخيص رسمي من قبل الحكومة الاردنية لإرسال رحلات سياحية إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال “المانع” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” بحمد الله اليوم حصلت علي الموافقة لعمل قروبات سياحية للقدس قريبا الحلم يتحقق”.

بحمد الله اليوم حصلت علي الموافقة لعمل قروبات سياحية للقدس قريبا الحلم يتحقق pic.twitter.com/idyggH81P3 — خلف المانع 66161166 (@km_almane) January 29, 2017

وأضاف المانع أنه قريبا سيعمل على نقل مكتبه من بيروت إلى عمان حتى يسهل عمله, مشيراً إلى أن التسجيل للرحلات إلى القدس، سيكون في ديوان “قدساوي” بالتنسيق مع نادي “القادسية”.

@pZgDEAwEHwOCHHY التسجيل قريبا في ديوان قدساوي جاري التنسيق مع رئيس ديوان نادي القادسية — خلف المانع 66161166 (@km_almane) January 29, 2017

وأوضح “المانع” أن جميع التصاريح التي ستصدر ستكون من السفارة الإسرائيلية في الأردن قائلا: ” التصاريح كلها من الاردن وما في ختم علي الجواز الرحلة ساعتين من مطار عمان الاردن الي القدس”.

@HAMED_ALKHALDI التصاريح كلها من الاردن وما في ختم علي الجواز الرحلة ساعتين من مطار عمان الاردن الي القدس — خلف المانع 66161166 (@km_almane) January 29, 2017

وأثارت القضة خلافا في بعض التعليقات على مسألة زيارة القدس وهي تحت الاحتلال الاسرائيلي إذ كانت هناك أراء مخالفة لما يقوم به المانع وقال حساب درب السلامة في تعليقه على آلية التسجيل للرحلة قائلاً ” للسياحة عاد – وتبون فلسطين ترجع “. !

فرد عليه حساب نواف الحربي قائلاً ” اليوم سائحين وغداً فاتحين لا تعجل سوف يأتي أمر الله “, الا ان درب الصداقة لم يعجبه الامر فقال له ” في بعض الدول العربية أتوها فاتحين ومدمرين وعندما يصل الامر الى فلسطين نأتيها سائحين “.

@afzhh5 @km_almane @DIWaniyatAHalQ8 اليوم سائحين وغداً فاتحين لا تعجل سوف يأتي أمر الله — نواف الحربي (@JwqH8jgtRAE6LYh) January 29, 2017

@JwqH8jgtRAE6LYh @km_almane @DIWaniyatAHalQ8 في بعض الدول العربية أتوها فاتحين ومدمرين وعندما يصل الامر الى فلسطين نأتيها سائحين — درب السلامه (@afzhh5) January 29, 2017

وهنا رد نواف الحربي مرة اخرى على درب الصداقه قائلا له ” اجل ننتظر الاجيال القادمة لعل وعسى المهم اجتهدوا في تربيتهم وحصونهم بالدين “.

@afzhh5 @km_almane @DIWaniyatAHalQ8 اجل ننتظر الاجيال القادمة لعل وعسى المهم اجتهدوا في تربيتهم وحصونهم بالدين — نواف الحربي (@JwqH8jgtRAE6LYh) January 29, 2017

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اثار جدلاً واسعاً في الشارع العربي عندما دعا المسلمين إلى زيارة القدس للحفاظ على هويتها العربية أمام الغطرسة الإسرائيلية وعمليات التهويد المتواصلة, الا أن تلك الدعوة فجرت حالة خلاف عربي على اعتبار أن القدس محتلة ولا يجوز زيارتها الا عند تحريرها لأن ذلك يعتبر تطبيعا صريحا.

ورغم الخلاف الذي أثاره الاعلان لدى بعض المعلقين الا أن هناك الكثير رحبوا بالفكرة وأبدوا رغبتهم بزيارة مدينة القدس المحتلة.. حيث جاءت التعليقات على النحو التالي..

@km_almane @Ku2888

الف مبروك سجل اسمي في اول قروب يروح للقدس واكون لك من الشاكرين — عادل فهد الدويله (@adalfahadduwail) January 29, 2017

@km_almane ما شاء الله ..

جزاك الله خير وعسى الله يوفقك ويسهل اموورك — مرشد ناصر الدويله (@M_N_Alduwailah) January 29, 2017