في رسالة قوية من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، أعلن موقع “تويتر” عن رفضه للقرارات التنفيذية التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بموجبها منع مواطني 6 دول عربية بالإضافة لإيران من دخول الولايات المتحدة، وكذلك وقف تدفق اللاجئين.

وقال حساب “تويتر” الرسمي في تدوينة له رصدتها “وطن”: ” أنشئ #تويتر من قبل المهاجرين من كل الديانات، نساندهم ونقف معهم دائما”

Twitter is built by immigrants of all religions. We stand for and with them, always.

— Twitter (@Twitter) January 29, 2017