شنَّ الكاتب الصحفي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة “رأي اليوم”، عبد الباري عطوان، هجوما شديدا على والإسلامية، متهما إياها بعدم وجود رجال فيها، على إثر منع الرئيس الأمريكي ، مواطني 6 دول عربية بالإضافة لإيران من دخول .

 

وقال “عطوان” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” دمرت وتدخلت عسكريا في ليبيا والصومال وسورية وقصفت السودان واليمن وخلقت الحواضن للتطرف والآن تمنع مواطنيها بتهم الاٍرهاب”.

 

وأضاف قائلا: ” هناك ٥٦ دولة مسلمة لو تضامنت واتخذت قرارا بمنع دخول احتتاجا على عنصرية ترامب لثأرت لكرامتنا وقدمت درسا للآخرين ولكن انقرض الرجال”.

 

وتابع: ” أمريكا لا تكتفي بمنع اليمنيين من دخولها فقط وإنما بذبحهم ايضا واستشهاد 60 بغارتها أمس أحدث مجازرها والمحزن صمت الجميع حسبنا ونعم الوكيل”.

 