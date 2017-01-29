شنَّ الكاتب الصحفي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة “رأي اليوم”، عبد الباري عطوان، هجوما شديدا على الدول العربية والإسلامية، متهما إياها بعدم وجود رجال فيها، على إثر منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواطني 6 دول عربية بالإضافة لإيران من دخول الولايات المتحدة.

وقال “عطوان” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أمريكا دمرت العراق وتدخلت عسكريا في ليبيا والصومال وسورية وقصفت السودان واليمن وخلقت الحواضن للتطرف والآن تمنع مواطنيها بتهم الاٍرهاب”.

أمريكا دمرت العراق وتدخلت عسكريا في ليبيا والصومال وسورية وقصفت السودان واليمن وخلقت الحواضن للتطرف والآن تمنع مواطنيهابتهم الاٍرهاب — عبد الباري عطوان (@abdelbariatwan) January 28, 2017

وأضاف قائلا: ” هناك ٥٦ دولة مسلمة لو تضامنت واتخذت قرارا بمنع دخول الأمريكيين احتتاجا على عنصرية ترامب لثأرت لكرامتنا وقدمت درسا للآخرين ولكن انقرض الرجال”.

هناك ٥٦ دولة مسلمة لو تضامنت واتخذت قرارا بمنع دخول الأمريكيين احتتاجا على عنصرية ترامب لثأرت لكرامتنا وقدمت درسا للآخرين ولكن انقرض الرجال — عبد الباري عطوان (@abdelbariatwan) January 28, 2017

وتابع: ” أمريكا لا تكتفي بمنع اليمنيين من دخولها فقط وإنما بذبحهم ايضا واستشهاد 60 بغارتها أمس أحدث مجازرها والمحزن صمت الجميع حسبنا الله ونعم الوكيل”.