تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يعود تاريخه لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2012 للمفكر الكويتي عبد الله النفيسي يؤكد فيه ان الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح هو رجل ذكي ويلعب على رؤوس الأفاعي، على حد قوله.

وقال “النفيسي” في تعليقه على ترك “صالح” للسلطة وتسليمها للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، وفقا لما رصدته “وطن”: ” هذا الرجل يتصرف بذكاء وكأنه يخطط شيئا للرئيس الجديد (هادي)”، معتبرا أن الرئيس الجديد لن يكمل عامين في الحكم متوقعا عودة جديدة للرئيس المخلوع (صالح) للحكم.

وأضاف “النفيسي” خلال لقاءه مع الإعلامي السعودي عبد الله المديفر على قناة “روتانا”، أن أبناء وعائلة “صالح” لا زالوا يمسكون بزمام الكثير من المؤسسات، مؤكدا تمسكه بالمؤسسات الصلبة وهي (العسكر- الأمن- الجيش- والمال- والشرعية الدولية).

واعتبر “النفيسي” أن إصرار صالح على بقاء هذه المؤسسات الصلبة بيده دليل على انه يخطط لأمر ما متوقعا عودته للحكم.