ظهر شابٌ مصريّ في صورة جمعت النجمين عمرو يوسف وكندة علوش في مطار اسوان الدولي، حيث بدا وقفاً خلفها ومحدقاً بهما بطريقةٍ غربية، ما أثار تساؤلات النشطاء على صفحات التواصل الإجتماعيّ.

وقال ذلك الشاب ويُدعى حسين ياسين محمد (26 عاماً) لموقع “فيتو” المصري إنه أثناء عمله في مطار أسوان الدولى جاء الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، وعندما رآه عمرو تحدث معه قائلًا:” أنت شغال هنا”، وذلك لأنه التقى به في صالة الوصول أثناء قدومه من القاهرة قبل حفل الزفاف، وطلب منه حمل الحقائب وتوصيلهم إلى المكان المخصص لها، وأعطاه خمسين جنيهًا مقابل خدمته لهم، وأثناء دخولهم إلى صالة السفر حاول العديد من الأشخاص إيقافهم لالتقاط الصور التذكارية معهم، مشيرًا إلى أنهم طلبوا من المعجبين السماح لهم بالانصراف لأنهم تأخروا عن موعد الطائرة.

واحتفل الفنان عمرو يوسف بزفافه من الفنانة كندة علوش، منتصف الشهر الجاري، وكانت مفاجأة غير متوقعة لجمهورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يكن محددا من قبل موعد زفافهما.