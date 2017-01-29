نشر الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية السابق، جابر الحرمي، مقطع فيديو لعائلة سورية تم احتجازها في مطار نيويورك تنفيذا لقرارات الرئيس دونالد ترامب التي منعت مواطني 6 دول عربية من ضمنهم السوريين دخول الولايات المتحدة.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تم السماح للعائلة المحتجزة بالدخول بعد صدور حكم قضائي يمنع ترحيل أيا من القادمين للولايات المتحدة بتأشيرات صادرة عن السفارات الاميركية في الخارج.

من جانبه صرح عمدة “نيويورك” الديمقراطي بيل دي بلاسيو، عقب صدر الأمر القضائي أن القرارات الصادرة عن “ترامب” هي قرارات عنصرية لا تعنيه.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الفيدرالية في بروكلين، بمدينة نيويورك، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن القاضية آن دونيلي، في أعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عدة أبرزها “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية”، أصدرت أوامرها للسلطات الأميركية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي، وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة.