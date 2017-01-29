أثارت “إيفانكا” ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عاصفة من الإنتقادات الحادة؛ بسبب فستانٍ ارتدته، السبت، أثناء توجهها مع زوجها لحضور عشاء نادي “ألفالفا” السنوي، في وقت تشهد فيه مطارات البلاد احتجاجات رفضاً للحظر الذي فرضه والدُها على دخول المسلمين.

وارتدت “إيفانكا” فستاناً من الجاكار فضي اللون يصل ثمنه إلى 4990 دولاراً من تصميم كارولينا هيريرا – وسخر رواد تويتر من مظهرها.

واجتاح الغضب مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لهذه الصورة التي نشرتها إيفانكا على حساب إنستغرام وتويتر دون التعليق عليها.

ونشر أحد المنتقدين صورة لفتاة لاجئة عبرت بحر إيجة من تركيا إلى اليونان وهي تلتف بغطاء الطوارئ وكتب: “إنها ترتديه بشكل أفضل”.

يُذكر أن ترامب وقع أمراً تنفيذياً يوم الجمعة بحظر دخول أي شخص غير أميركي من العراق وسوريا وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، ما أثار موجة غضب عارمة.