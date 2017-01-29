تعرض أحدُ السيّاح للنهش من جانب ثلاثة نمور أمام زوجته وطفله، في محمية للحيوانات البرية بالصين، بعدما اقترب منها، وأظهرت لقطات مروعة أحد النمور وهو يهاجم السائح.

وأشار موقع “مترو” البريطاني الى أن الرجل تعرض لإصابات في رأسه ورقبته وتم تمزيق ملابسه، وتُرِكَ على الأرض وهو يرتدي سرواله فقط. ووفقاً لما ترجمت وطن فقد سحب أحدُ النمور الثلاثة السائح الأجنبي من قدمه بعيداً.

وانتهى الأمر بعدما تم إطلاق النار صوب النمور الثلاثة بهدف تخويفهم، بعدما فشلت مدافع المياه والألعاب النارية في ردع النمور الثلاثة.

وتم نقل السائح إلى مستشفى بمقاطعة “تشجيانغ” شرق الصين، لكن لم يتضح بعد إنْ كان قد تجاوز مرحلة الخطر، فيما ذكرت تقارير من بعض وسائل الإعلام المحلية أنّه توفي بفعل إصابته.