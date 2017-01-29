تنازلت سيّدة الأعمال السعودية رنا القصيبي، زوجة الفنان حسين فهمي، أمام محكمة أسرة أكتوبر، عن كافة حقوقها المالية والشرعية، مقابل تطليقها طلقة بائنة للخلع، وقالت إنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لاستمرار الحياة بينهما.

وأكدت القصيبي أنها رافضة كافة محاولات الصلح التي عرضتها عليها المحكمة.

وقال سامي السيد، محامي الفنان حسين فهمي، إنه تسلّم مقدم الصداق من زوجة موكله، وهو عبارة عن ليرة ذهب لبناني مقابل تطليقها طلقة بائنة للخلع.

يذكر أن زوجة الفنان حسين فهمي السعودية، حرّرت ضده محضرًا في قسم شرطة الشيخ زايد، واتهمته فيه بطردها من مسكن الزوجية وتبديد منقولاتها.