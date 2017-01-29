أعربت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن حزنها وغضبها بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منع مواطني سبع دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن أولادها يقطنون في أمريكا التي تزورها بين الحين والآخر لرؤيتهم.

ونشرت نجم الدين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعها بأولادها وكتبت:” لن يستطيع ترامب بقراراته المجنونة أن يحرمنا من حضن نذوب فيه حباً وشوقاً وحنيناً موجعاً ننتظره كل حين، حتى لو تحولت إلى ذرات من الهواء وتنفستكم عبر الأثير”.

ووجهت رسالة إلى أولادها هناك قائلة لهم: “كونوا بخير يانبض الروح والقلب…فالله سيعبُد لنا طريق اللقاء القريب”.

وكان الرئيس الأمريكي، وقّع قبل يومين على قرار يمنع بموجبه السفر من سبع دول إلى أمريكا هي سوريا واليمن والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان، حتى المواطنين الذين يمتلكون تأشيرة دخول قانونية أو إقامة دائمة.