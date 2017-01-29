نشر مواطن سعودي يعاني من مشكلة صحية تتمثل في ارتعاش في يده اليسرى مقطع فيديو يحذر فيه من التعامل مع المعالجين الشعبيين الذين يزعمون قدرتهم على علاج مختلف الأمراض، لتعلن الصحة فيما بعد إحالة المعالج لهيئة التحقيق وإيقافه.

وأوضح المواطن أنه سمع بمعالج في منطقة القصيم يستخدم “الكي” في علاج المرضى، وبعد وصوله إليه طلب منه المعالج أن يخلع ملابسه، لافتاً إلى أنه كواه بالأسياخ في رأسه ورقبته وظهره وأظافره دون أن يجري له أي تشخيص، الأمر الذي تسبب له في أضرار بالغة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية ، تفاعلاً من المقطع، عن إيقافها للشخص الذي ادعى علاج الأمراض باستخدام “الكي” دون حصوله على رخصة، مؤكدة أنها أحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومشيرة إلى أن النظام ينص على إقرار عقوبة السجن على الممارسين غير النظاميين.

كما نشرت الوزارة مع إعلانها صورة مأخوذة من المقطع الذي نشره المواطن وشرح فيه الإصابات والحروق التي لحقت به جراء التعامل مع مدعي العلاج بالكي.