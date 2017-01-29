هدد زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، نجمة برنامج “أراب أيدول”، ومدير أعمالها، بفضح علاقات طليقته “منى سابر”، بعد حكم المحكمة لصالحها بحضانة حلا الترك وأشقائها إليها.

وقال محمد الترك، في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “شر البلية ما يضحك يا جماعة الحرب ما انتهت، والجولة الأولى فازت فيها لكن لسا فيه استئناف على حكم الحضانة، والله ما بتاخدهم قسمًا برب العزة لا هي ولا أي أحد”.

وأضاف: “أنا هاكشف للناس كلها حقيقة هذه الإنسانة الله قال استروا على عبيدكم لكن هذه الإنسانة ماتحب الستر، فيه مفاجأة راح تنزل عن قريب والبطل من لبنان”.