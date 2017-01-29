أيد ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, الاجراء العنصري الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب قرار حظر دخول مواطني 7 دول شرق أوسطية إلى أمريكا, قائلاً إن ما يفعله ترامب “صحيح”.

وقال خلفان المعروف عنه تصريحاته وتغريداته المثيرة للجدل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” امريكا أتاحت للمسلمين والعرب حرية التنقل والسفر والمعاملة المثلى إلى أن اعتدت جماعات طلابية على أمنها الداخلي…من حقهم يمنعون من يمنعون “.!

امريكا أتاحت للمسلمين والعرب حرية التنقل والسفر والمعاملة المثلى إلى أن اعتدت جماعات طلابية على أمنها الداخلي…من حقهم يمنعون من يمنعون. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 29, 2017

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات أطلعت عليها “وطن” على “تويتر”.. ” كل دولة لها حق حماية أمنها ممن يحتمل انه خطر على سلامة الناس “.

كل دولة لها حق حماية أمنها ممن يحتمل انه خطر على سلامة الناس — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 29, 2017

وتابع قائلاً ” الإدارات الأمريكية السابقة احتضنت جميع المطلوبين للعدالة في الوطن العربي والمصنفين من الإرهابيين…ترامب ما تفعله صحيح “.

الإدارات الأمريكية السابقة احتضنت جميع المطلوبين للعدالة في الوطن العربي والمصنفين من الإرهابيين…ترامب ما تفعله صحيح — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 29, 2017

وفي سياق أخر غرد خلفان تغريدة مثيرة للجدل جاء فيها ” ترقبوا انقلابا شعبيا على خامنئي!! “.