 

أيد نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, الاجراء العنصري الذي اتخذه الرئيس الأمريكي ضد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب قرار حظر دخول مواطني 7 دول شرق أوسطية إلى , قائلاً إن ما يفعله “صحيح”.

 

وقال خلفان المعروف عنه تصريحاته وتغريداته المثيرة للجدل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” امريكا أتاحت للمسلمين والعرب حرية التنقل والسفر والمعاملة المثلى إلى أن اعتدت  جماعات طلابية على أمنها الداخلي…من حقهم يمنعون من يمنعون “.!

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات أطلعت عليها “وطن” على “تويتر”.. ” كل دولة لها حق حماية أمنها ممن يحتمل انه خطر على سلامة الناس “.

وتابع قائلاً ” الإدارات الأمريكية السابقة احتضنت جميع المطلوبين للعدالة في الوطن العربي والمصنفين من الإرهابيين…ترامب  ما تفعله صحيح “.

وفي سياق أخر غرد خلفان تغريدة مثيرة للجدل جاء فيها ” ترقبوا انقلابا شعبيا على !! “.

 

 

 