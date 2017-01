في محاولة منه لتبرير قراره منع رعايا سبع دول إسلامية واللاجئين من دخول الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ينبغي تجنيب أمريكا الفوضى التي تحدث في أوروبا والعالم، كما زعم أن المسيحيين “يبادون” في الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب في سلسلة تغريدات له على “تويتر”، الأحد، أن “أمريكا تحتاج لحدود قوية وعمليات تدقيق مشددة”، مشيراً إلى أنه “ينبغي تجنيبها الفوضى التي تحدث في أوروبا والعالم”.

وزعم الرئيس الأمريكي أن “المسيحيين يقتلون بأعداد كبيرة في الشرق الأوسط”، مبيناً بالقول: “لا يمكننا السماح لهذا الرعب أن يستمر” على حد زعمه.

Christians in the Middle-East have been executed in large numbers. We cannot allow this horror to continue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017