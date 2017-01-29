أعلنت الفنانة الهندية “بريانكا شوبرا”، عن دعمها خروج مئات الآلاف من النساء إلى شوارع المدن الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية ضد سلوك دونالد ترامب تجاه المرأة.

وغابت “شوبرا” عن المسيرة النسائية، نظرا لتصويرها مشاهد مسلسل كوانتيكو، رغم تواجد العديد من مشاهير هوليوود في المسيرة.

وكانت ملايين النساء خرجت في اليوم التالي لأداء دونالد ترامب، اليمين الدستورية، وتنصيبه في منصب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.

واجتاحت مظاهرات النساء جميع أنحاء المدن الأمريكية إلى الشوارع احتجاجا علي تصريحاته ضد المرأة التي تم تسريبها في أكتوبر الماضي، من خلال شريط صوتي سجل عام 2005، يظهر تفاخر ترامب بـ “التحرش بالنساء”.