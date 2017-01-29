يمكنكَ اتباع نظام غذائي للعيش حياة أطول، حيث يُساعدُكَ تناول الفلفل الأحمر الحار على العيش لفترة أطول، كما أنّه يقي من السكتة الدماغية وأمراض القلب، إذ كشفت دراسة استمرت لمدة 26 عاما، أن أولئك الذين يتناولون الفلفل الحار أقل عرضة للوفاة.

ووجد العلماء في جامعة “فيرمونت” بالولايات المتحدة، أن الفلفل له تأثير إيجابي على خلايا الجسم ومكافحة الشيخوخة.

وفي هذا السّياق، أوردَ موقع “ميرور” البريطاني، تقريراً، تناول فيه ذكر مجموعةٍ من الأطعمة التي تكافح الشيخوخة، وتحافظ على صحتك في العيش لسنواتٍ أطول، ومنها الآتي:

1.الخضار الورقي: تناول الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ يساعد على تحفيز خلايا حرق الدهون بالجسم، فضلا عن أنها تحتوي على حديد الماغنسيوم.

2.الشمندر: يحتوي على سوبرفوود أكسيد النيتريك وتحفزه في مجرى الدم، مما يجعل الأوعية الدموية تتمدد وتخفض ضغط الدم.

3.الثوم والبصل: غني بالكبريت الذي يساعد على نمو العضلات وإنتاج الأنسولين. وكما اطّلعت وطن على تقرير ميرور فإنه يساعد على إنتاج الجلوتاثيون المضاد للأكسدة، خاصة وأنه يساعد الأشخاص الذين لديهم هضم بطيء، بالاضافة لتطهير الجسم من السموم بشكل صحيح.

4.الأسماك الزيتية: تساعد في حماية القلب والدماغ ومكافحة السرطان والتهاب المفاصل وأمراض الكلى.

5.الحمص والعدس: وجدت الدراسة أن تناول 3٪ من البروتينات ذات الأصل النباتي مثل الحمص والعدس يخفض خطر الموت بنسبة 10٪.

6.الكركم: يساعد على منع التغييرات في الحمض النووي للخلايا التي تؤدي إلى السرطان والربو والأكزيما والاكتئاب.

7.القرفة: تعتبر وسيلة رائعة لتنظيم مستوى السكر في الدم عن طريق خفض مستويات الأنسولين.

8.العنب الأحمر والتوت: يحتوي على المواد المضادة للاكسدة التي تسمى الانثوسيانين حيث تعمل على إبطاء عملية الشيخوخة ويمكنها محاربة شلل الرعاش والزهايمر.

9.البطيخ: غني بعنصر الليكوبين، والصبغة الحمراء التي توجد في الطماطم، مما يجعله من أفضل الأطعمة التي تؤدي لخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا عن طريق قطع إشارات تسبب في تحول الخلايا إلى أورام.

10.الشاي الأخضر: من “نجوم الصحة” لأنه يحتوي على معظم العناصر المضادة للأكسدة والمضادة للسرطان.