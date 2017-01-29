طالب السفير اليمني لدى أمريكا، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم السفر إلى أي دولة خارج أمريكا.

وقال بن مبارك، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: “الأخوة أبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، تابعتم قرار إيقاف السفر إلى أمريكا لمواطني سبع دول، من بينها بلادنا للأسف وإيقاف جميع التأشيرات السياحية والعلاجية باستثناء التأشيرات الدبلوماسية”.

وتابع، “وعليه ننصح بعدم السفر خارج أمريكا للمتواجدين فيها حتى يتم استيضاح التفاصيل، كما نرجو التواصل مع الشؤون القنصلية بالسفارة أو القناصل الفخريين في حال وجود أية حالات عالقة في المطارات الأمريكية” .

وأشار بن مبارك إلى أنه: “تم تشكيل خلية في السفارة لمتابعة هذا الأمر، وطلب من رعاياها التواصل معها في كل الحالات”.