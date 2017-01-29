طالب “الحشد الشعبي” الشيعي في العراق، الأحد، بمنع دخول الأمريكيين الى العراق وإخراج المتواجدين فيه، كما دعا الجهات الأمنية والدوائر ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات كافة التي تحفظ “كرامة العراقيين”.

يأتي ذلك رد ًاعلى قرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بمنع دخول العراقيين إلى الولايات المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي، في بيان، إنه “وبعد قرار الرئيس الأمريكي بمنع دخول المواطنين العراقيين ألى الولايات المتحدة الأمريكية، نطالب بمنع دخول الأمريكيين الى العراق وإخراج المتواجدين منهم من الاراضي العراقية كافة”.

وطالب الأسدي -أيضًا- الجهات الأمنية والدوائر ذات العلاقة بـ “اتخاذ الإجراءات كافة التي تحفظ حق العراق كدولة وتحفظ كرامة العراقيين كشعب يقاتل الاٍرهاب ويقدم آلاف الشهداء في خط الدفاع الأول نيابة عن كل العالم”.

ووقع ترامب قرارًا يقضي بمنع دخول المواطنين العراقيين ودول أخرى هي (إيران وسوريا والسودان وليبيا والصومال واليمن) الأراضي الأمريكية لمدة 90 يومًا على أقل تقدير.