أصدر تصريحات توضيحيا حول حاملي “الغريدين كارد” الأمريكية, مشيراً إلى أن حاملي تلك البطاقات بحاجة إلى فحص إضافي قبل أن يتمكنوا من العودة إلى .

 

وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس والذي يفرض حظرا مؤقتا على دخول المسافرين من سبع دول إلى الولايات المتحدة سيشمل حاملي البطاقة الخضراء () التي تسمح لهم بالإقامة الدائمة بشكل شرعي في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته “رويترز”.

 

وقالت جيليان كريستنسن “سيحظر (الأمر التنفيذي) دخول حاملي البطاقة الخضراء.”

 

وفي وقت لاحق سعى مسؤول كبير بالبيت الأبيض إلى توضيح الموقف قائلا إن حاملي البطاقات الخضراء (الغرين كارد)  الذين غادروا الولايات المتحدة ويريدون العودة سيتعين عليهم زيارة السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية للخضوع إلى فحص إضافي.

 

وأضاف المسؤول “سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة مرة أخرى بعد عملية فحص روتينية.”