أكد العقل المدبر للسطو على نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في العاصمة الفرنسية باريس، اكتوبر الماضي، أن خاتم خطوبة “كيم” الماسيّ، والذي تُقدر قيمته بـ3.5 مليون دولار لا يزال سليماً، ولم يلحق به أيّ أذى.

وقال المتهم (Aomar Ait Khedache) البالغ من العمر 60 عاما، أن باقي المجوهرات التي تقدر قيمتها بـ8 ملايين دولار تم إذابتها لتغيير شكلها حتى لا يتعرف عليها أحد.

ولفت إلى أن أحد زملائه بإحضار المجوهرات في صورة سبائك وكانت تزن 800 جرام تقريبا وتم بيعها، مشيرا إلى أن أحد المشاركين في عمليه السرقة لا يزال يحتفظ بخاتم كيم الماسي.بحسب موقع صحيفة “ذا صن” البريطانية

وكانت كيم قد تعرضت لحادث سرقة في غرفتها الفندقية في أحد فنادق باريس خلال تشرين أول/اكتوبر الماضي، حيث قام مسلحون باحتجازها وسرقة مجوهرات تقدر بـ9 ملايين يورو (10 مليون دولار) من بينها الخاتم الماسي الثمين وصندوق مجوهرات قيمته 5 ملايين يورو.