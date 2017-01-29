تمكن أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي من الهروب من قبضة سجانيه أثناء تواجده بمستشفى العفولة الإسرائيلي لإجراء فحوصات طبية.

وقالت تقارير فلسطينية إن الأسير الذي نجح في الفرار هو الأسير سامر عودة، وهو ما أكدته أيضا وكالة “معا” الاخبارية المحلية في رام الله، إلا أن البيان الرسمي الاسرائيلي اكتفى بالاشارة الى عمر الأسير دون تأكيد هويته.

وقالت المتحدثة باسم قوات الاحتلال في بيان لها إن الأسير الذي يبلغ من العمر 32 عاما، كان يجري فحوصات طبية وكانت ترافقه قوات الاحتلال عندما تمكن من الإفلات والهرب دون أن تفصح عن اسمه أو السجن الذي كان مودعا فيه.

وتجري قوات كبيرة من قوات الاحتلال عمليات بحث وتمشيط عن الأسير بمشاركة مروحيات عمودية.