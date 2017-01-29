رصدت كاميرات المراقبة في الهند، لحظة إلقاء أم لرضيعها من أعلى درج، ما أدى إلى إصابة الطفل بعاهات دائمة.

وفي التفاصيل، نشب شجار بين الأم سونو غوبتا (26 عامًا) وعدد من أقربائها، وخرجت بعدها من المنزل حاملة رضيعها الذي ألقته بلا رحمة من أعلى الدرج، فيما حاولت إحدى الجارات ثنيها عن ذلك لكنها لم تفلح.

وأصيب الطفل بعاهات مستديمة في الوجه والرأس من جراء الحادث، ولا يزال يخضع للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة الهندية.

وقام الزوج بتقديم شكوى ضد زوجته بشأن رمي رضيعهما بعد جدل مع أقربائه، الذين قالوا إنها مزاجية وتثور لأتفه الأسباب.

والقت الشرطة القبض على الزوجة بتهمة محاولة القتل العمد لرضيعها.