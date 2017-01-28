نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية تقريرا لها حول طرق جمع مزيد من الأموال دون تعب أو عناء. حسب قولها.

وحددت الصحيفة البريطانية العديد من الطرق عددتها في 9 نقاط وهي على النحو التالي..

كسب المزيد من المال عبر فعل ما تفعله

وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أنه يمكن كسب مزيد من الأموال عبر فعل ما تقوم به من أعمال من خلال زيادة الأجر، أو استغلال بعض الفوائد التي يمكن جنيها من نفس العمل الذي تقوم به، أو الاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

الأنفاق عبر وسائل استرداد النقود

في كل مرة تشتري شيئا نقدا أنت تبالغ، وفي كل مرة تشتري شيئا مع البطاقة التي لا تعطيك حق استرداد النقود تبالغ جدا، حيث أن القطعة السحرية من البلاستيك تعطيك المال على كل شيء تنفقه، طالما أنك تدفع تكلفة تشغيله في كل شهر، حيث أن بطاقة الائتمان وغيرها من الوسائل التي تمنحك حق استرداد النقود والحسابات الجارية، حيث كثيرا ما تأتي مع رسم شهري لذلك تأكد من استرداد النقود التي تفوق ذلك.

شراء الأشياء التي ترتفع في السعر

في العام الماضي ارتفع متوسط ​​سعر المنازل في بريطانيا بما يوازي 10 آلاف يورو، كما أن المنازل ليست هي الشيء الوحيد الذي يرتفع في السعر، بل كل شيء يزداد سعره، لذا إذا اشتريت هذه الأشياء التي يزيد ثمنها، فعند بيعها ستجني مكاسب مالية مرتفعة.

الحصول على أموال مقابل الرحلات

في كل مرة تذهب فيها إلى رحلة يمكنك كسب المال، وهذا بفضل خدمات الند للند الجديدة التي تحول رحلات الناس إلى جامعي نقود عبر تنفيذ أعمال خاصة ببعض الشركات التي على نفس مسار رحلتك سواء من خلال إيصال بعض جداول الأعمال، أو حمل بعض الأمتعة الخاصة بالشركات خلال قضاء رحلة عطلتك.

استغلال أصولك التي تملكها

يمكن للشخص استغلال بعض أصوله التي يملكها خلال الفترة التي لا يحتاج إليها، خاصة السيارة والمنزل، حيث يمكنك تأجير الممر الخاص بك خلال الفترة التي لا تستخدمه فيها، أو تأجير سيارتك أيضا، أو منزلك.

كسب المال من أسعار الفائدة

أسعار الفائدة على المدخرات تعتبر مصدرا لزيادة الدخل وكسب المال، ولكن هذا لا يعني أنه عليك أن تتخلى عنها، بل من خلال النظر حولك واستغلال أسعار الفائدة الأعلى في البنوك، حيث هناك الحسابات الجارية التي تدفع لك فائدة 3٪.

دفع مبلغ أقل في الخدمات

عليك أن تقارن كل شيء، حيث هناك عددا متزايد من الشركات التي تقدم مزيد من الخدمات ويمكنك التوفير منها، حيث يمكنك مقارنة أسعار الطاقة الخاصة بك والبحث عن أرخص صفقة تلقائيا، خاصة فيما يتعلق بفواتير الهاتف.

موهبتك ربح

الإنترنت شيء سحري وأحد الوسائل المفضلة في ربط الناس ببعضهم البعض، ومن خلال ذلك يمكنك استغلال موهبتك لتقديم بعض الخدمات إلى هؤلاء الأفراد مقابل مبلغ من المال، كما أنه إذا كنت تحب الطبخ يمكنك الآن بيع الطعام للجوعى، ويمكن للمصورين بيع صورهم الى وكالات الأنباء.

استغلال الدعاية المجانية

بالرغم من أن هناك أعمال تحتاج إلى جهد كبير، لكن يمكنك الإعلان عن نفسك من خلال بعض الأمور وإرسالها إلى سلسلة من التطبيقات والخدمات الجديدة التي تنبهك إلى ما عليك القيام به، مثل التقاط صورة لشيء ما كنت تستخدمه ولا يوجد بعد الآن، فحينها شخص سيطرق بابك الخاص ويتفاوض معك بشأن شراء هذا التراث، والفيسبوك اليوم سوق يعني أنك لا تحتاج حتى إلى مغادرة المنزل للقيام بذلك.