شنَّ الكاتب الصحفي المصري ومدير تحرير صحيفة “الشروق” السابق، وائل قنديل، هجوما شديدا على من كانوا من قادة وتحولوا إلى ما وصفهم بـ”القوادين” في 2013.

 

وقال “قنديل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”:” الذين كانوا “قادة” في يناير، وتحولوا إلى “قوادين” في يونيو، ألا يشعرون بالخجل من ذكرى يوم الغضب؟!.”.

 

يشار إلى أن اليوم 28 كانون الثاني/يناير يصادف الذكرى السادسة ليوم الغضب الذي شهدته ثورة 25 يناير 2011، حيث بدأت قوات الامن بإطلاق على في جميع ميادين ، حيث سقط قرابة الـ800 قتيل.

 