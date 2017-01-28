شنَّ الكاتب الصحفي المصري ومدير تحرير صحيفة “الشروق” السابق، وائل قنديل، هجوما شديدا على من كانوا من قادة ثورة 25 يناير وتحولوا إلى ما وصفهم بـ”القوادين” في 30 يونيو 2013.

وقال “قنديل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” الذين كانوا “قادة” في يناير، وتحولوا إلى “قوادين” في يونيو، ألا يشعرون بالخجل من ذكرى يوم الغضب؟!.”.

يشار إلى أن اليوم 28 كانون الثاني/يناير يصادف الذكرى السادسة ليوم الغضب الذي شهدته ثورة 25 يناير 2011، حيث بدأت قوات الامن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في جميع ميادين مصر، حيث سقط قرابة الـ800 قتيل.