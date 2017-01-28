قالت صحيفة ديلي ميل إن غسل الأسنان أمر يفعله بعض الناس مرتين يوميا، لكن وفقا لأطباء الأسنان غسل الأسنان أقل من مرتين قد يؤدي إلى عدة مشاكل صحية، أبرزها نزيف اللثة وأمراض القلب التاجية، طبقا لما يراه أطباء الأسنان الدكتور كين هاريس والدكتور سمير باتيل والدكتور آدم ثورن.

وعن أبرز المشاكل الصحية، قالت الصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته وطن أنها كما يلي:

رائحة الفم الكريهة: فإذا كنت لا تغسل أسنانك ولسانك بشكل منتظم، هذا يمكن أن يسبب تراكم الترسبات، ومواد لزجة على أسنانك، وبصرف النظر عن رائحة الفم الكريهة، إزالة تلك المواد يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان وضرر لا يمكن إصلاحه في بنية الأسنان.

وإذا كنت لا تنظف أسنانك، فإن البكتيريا ستعيش في فمك، وهذا يعني أيضا أن جزيئات الطعام ستتراكم في فمك ويمكن أن تسبب نمو البكتيريا وجعل رائحة الفم كريهة.

مرض القلب التاجي: إن السموم والبكتيريا التي تتراكم في الفم يمكن أن تصل إلى مجرى الدم عبر الشرايين التاجية، مما يتسبب في انسداد الشرايين، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أزمة قلبية.

نزيف اللثة: تنظيف أسنانك يحفز تدفق الدم إلى اللثة، التي تعتبر جزءا هاما من صحة الفم والأسنان، حيث إذا لم يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة ستلتهب اللثة ويحدث نزيف بها.

نزع الأسنان: الفشل في تنظيف الأسنان يمكن أن يؤدي في النهاية إلى التهاب اللثة، والتي إذا لم تعالج يمكن أن تؤدي إلى تلف عظام الفك وإحداث فراغات بين اللثة والأسنان، التي يمكن أن تؤدي إلى تصبح الأسنان فضفاضة.