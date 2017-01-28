قالت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية إن الضربات العشر التي تتلقاها مصر جاءت لمعاقبة فرعون على رفضه إطلاق سراح عبيد بني إسرائيل للرحيل مع النبي موسى. حسب ما قالت الصحيفة.

وأضافت الصحيفة الاسرائيلية في تقرير منشور اليوم: “إن مصر تلقت سبع ضربات من أصل عشر”، مدعية أن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد تأتي استكمالًا لهذه الضربات كعقاب من الله.

يشار إلى أن اليهود يكررون دائمًا رواية الضربات العشر التي تلحق بالشعب المصري، ويزعمون أن هذه الضربات عقاب إلهى متوارث يدفعه الشعب نيابة عن فرعون.

يذكر أن ضربات مصر أو “الضربات الكتابية” أو “الضربات العشر”، هي عشر طامات أنزلها الله على مصر، مذكورة في سفر الخروج في الإصحاحات من 7 إلى 10، من أجل إقناع الفرعون بترك الإسرائيليين العبيد ليذهبوا مع موسى.