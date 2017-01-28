نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية مقطع فيديو مؤثر جدا لإصابة اللاعب عقيل ميتشل خلال مباراة كرة سلة جرت في نيوزيلندا, اذ أدى تصادم اللاعب ميتشل بخصمه إلى خروج عينه من مكانها.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن الحادث وقع خلال تنافس بين اللاعب ميتشل وخصمه أثناء المباراة كيرنز، وعندما تألم ميتشل نتيجة خروج عينه، هرع المسعفون إلى أرض الملعب لمساعدة ميتشل، وبعد إسعافات طبية وبأعجوبة ظهر ميتشل بعد الحادث وعينه سليمة الرؤية.

ولفتت الصحيفة أنه على الرغم من أن هناك بعض الضرر، إلا أن التقارير الأولية إيجابية للغاية وأكدت أن الإصابة ليست خطيرة كما كان يخشى في البداية، ووفقا لمساعد مدرب الفريق مايك فيتشر، فإن ميتشل كان أكثر قلقا بشأن تحقيق فريقه الفوز أكثر من التعافي.

وأضاف فيتشر أن عقيل في غرفة تغيير الملابس، قال: ” علينا أن نتأكد أن نكسب المعركة”، مطالبا زملائه بالاستمرار في اللعب، لأنهم كانوا يعرفون أن عقيل ما كان يرغب في ذلك الوضع.