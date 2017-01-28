ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، شبكة دعارة تقودها امرأة وأفرادها من السيدات في شقة بمناطق شرق المدينة، مقابل أجر مادي تتقاضاه.

وفي التفاصيل، ضُبِطَتْ سيدةٌ تبلغ من العمر (46 عاماً) سَبَقَ اتهامها في قضيتي تسهيل دعارة و تحريض على الفسق، وسيدة أخرى تبلغ من العمر (38 عاماً) سَبَقَ اتهامها في قضية “زنا”، بالإضافة لضبط ابنة السيّدة الثانية، وسّيدة أُخرى (30 عاماً).

وبحسب وسائل إعلام مصريّة تم ضبط الثانية والرابع داخل إحدى غرف الشقة عراة في حالة اختلاط جنسي وضبط داخل الشقة مبلغ 575 جنيهاً – 4 هواتف محمول.

واعترفن بالتهم الموجهة لهنّ، وتحرر محضر بالقضية لعرضه على النيابة العامة.