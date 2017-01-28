شنَّ الإعلامي السوري والمذيع بقناة “”، فيصل القاسم، هجوما شديدا على كل من يتهم بالعنف، واصفا اياهم بـ”ابناء ستين ألف حمار”، على حد قوله.

 

وقال “القاسم” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” من يتحدث عن عبر إما حمار أو ابن ستين ألف حمار. قتلوا من بعضهم البعض خلال فقط 60 مليونا”.

 

 

وجاءت تغريدة “القاسم” تعليقا على تبريرات بعض اللليبراليين العرب للقرارات التنفيذية التي وقعها الرئيس الأمريكي، دونالد ، منع على إثرها مواطني سبع دول عربية اسلامية من دخول الامريكية تحت بند محاربة “الإسلام المتطرف”، وكذلك التوقف عن استقبال .