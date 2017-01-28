شنَّ الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”، فيصل القاسم، هجوما شديدا على كل من يتهم الإسلام بالعنف، واصفا اياهم بـ”ابناء ستين ألف حمار”، على حد قوله.

وقال “القاسم” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” من يتحدث عن العنف الإسلامي عبر التاريخ إما حمار أو ابن ستين ألف حمار.المسيحيون قتلوا من بعضهم البعض خلال الحرب العالمية الثانية فقط 60 مليونا”.

من يتحدث عن العنف الإسلامي عبر التاريخ إما حمار أو ابن ستين ألف حمار.المسيحيون قتلوا من بعضهم البعض خلال الحرب العالميةالثانية فقط 60 مليونا — فيصل القاسم (@kasimf) January 28, 2017

وجاءت تغريدة “القاسم” تعليقا على تبريرات بعض اللليبراليين العرب للقرارات التنفيذية التي وقعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منع على إثرها مواطني سبع دول عربية اسلامية من دخول الولايات المتحدة الامريكية تحت بند محاربة “الإسلام المتطرف”، وكذلك التوقف عن استقبال اللاجئين.