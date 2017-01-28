نشر ناشطون على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو، اظهر فتاةً تونسية في حالة سُكر، تهاجم عناصر دوريّة امنية بألفاظ بذيئة وتشتم الذات الإلهيّة أمامهم، في أحد شوارع ولاية “نابل”.

وقد أصدر قاضي التحقيق بمحكمة “نابل” بطاقة إيداع بالسجن بحق الفتاة، اثر شكوى تقدم بها “الاتحاد الجهوي لنقابات قوات الامن”.

وذكر مصدر مطلع لوكالة “أنباء تونس”، أن هذه الفتاة على علاقة برجل أعمال تونسي معروف في “سوسة”، وقد تم إعتماد ضغوطات لسحب الشكوى ضدها .

وقد عبر إتحاد نقابات قوات الامن التونسي بنابل عن تنديده بتصرفات الفتاة اللأخلاقية .

وتتعذر “وطن” عن نشر الفيديو لتضمنه سب الذات الإلهية وشتائم وألفاظ غير أخلاقية.