سخرت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بملتقى الشباب الثالث الذي عقد في مدينة أسوان، عن عزم الدولة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، واصفة إياه بـ”الحنطور” وذلك بعد قام هو وزوجته بركوب الحنطور خلال زيارته للمحافظة.

وقال “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” الحنطور قرر استخدام مياه الصرف الصحي لمصر كلها .. ابدع انطلق”.

وأضافت ساخرة “بعد آلاف السنين من وجود مصر جاء حنطور مولود في يوم المراحيض العالمي ليجبر المصريين على الشرب من المراحيض !”.

وتابعت: “وهكذا تنتقل الحياة في مصر من حول نهر النيل إلى ما حول المصارف والمراحيض وتصبح مصر هبة الصرف الصحي”.