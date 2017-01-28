سخرت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح ، خلال مشاركته بملتقى الشباب الثالث الذي عقد في مدينة ، عن عزم الدولة إعادة استخدام مياه بعد معالجتها، واصفة إياه بـ”” وذلك بعد قام هو وزوجته بركوب خلال زيارته للمحافظة.

 

وقال “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”: ” الحنطور قرر استخدام مياه الصرف الصحي لمصر كلها .. ابدع انطلق”.

 

وأضافت ساخرة “بعد آلاف السنين من وجود جاء حنطور مولود في يوم المراحيض العالمي ليجبر المصريين على من المراحيض !”.

 

وتابعت: “وهكذا تنتقل الحياة في مصر من حول إلى ما حول المصارف والمراحيض وتصبح مصر هبة الصرف الصحي”.

 

 