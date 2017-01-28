أفادت صحيفة نيويورك تايمز السبت بأن مسافرين كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة “أوقفوا واحتجزوا في المطارات” بالتزامن مع توقيع الرئيس دونالد ترامب قرارا تنفيذيا يمنع مؤقتا دخول مواطني سبع دول إلى أميركا.

ورفع مواطنان عراقيان دعوى ضد ترامب والإدارة الأميركية السبت بعدما أوقفا في مطار كينيدي بنيويورك عملا بالقرار التنفيذي الذي صدر مساء الجمعة ودخل حيز التطبيق إثر التوقيع عليه.

وأكدت شبكة CNN أن محاميي العراقييْن رفعا الدعوى بعد أن احتجز موكلاهما مساء الجمعة بعد وصولهما إلى المطار.

وأوردت نيويورك تايمز أن محامين تقدموا بطلب لتمثيل جميع اللاجئين والمهاجرين الذين أوقفوا عند بوابات الدخول تنفيذا لمضامين القرار التنفيذي الذي يمنع مؤقتا دخول مواطني كل من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست وجود عائلة لاجئة محتجزة في مطار سان فرانسيسكو الدولي بسبب القرار التنفيذي، لكنها نبهت إلى أن مجموع المحتجزين في المطارات الأميركية لم يعرف بعد.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية لوكالة رويترز السبت، أن المنع يشمل أيضا حاملي بطاقة الإقامة الدائمة المعروفة بـ”غردين كارد”.

ومنعت سلطات مطار القاهرة صباح السبت خمسة عراقيين ويمنيا من ركوب طائرة متوجهة من العاصمة المصرية إلى نيويورك.