تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعيّ صورة مؤثرة، جمعت الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة، بأبنائه، على مائدة طعام بعد وفاة زوجته وابنه في حادث مروري.

وأدى حادث مروري مروع إلى وفاة زوجة الداعية العودة، وابنه مساء الأربعاء، وذلك بعد اصطدام المركبة التي كانت تقل الزوجة وثلاثة من أبنائه بشاحنة.



كان العودة عبّر عن حزنه لفقد زوجته في تغريدةٍ نشرها على حسابه في تويتر، وقال فيها: #هيا_السياري حين رحلتي أدركت أني لا استحقك .. اللهم في ضيافتك وجوارك”.