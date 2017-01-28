هذا الرجل يُشكل خطرًا على جميع النساء

يعاني الشاب “ريان سكوفيلد” من غيرة مرضية وجنونيّة، حيث وقعت 8 نساء ضحايا له، بعد ان تعرّفن إليه عبر الانترنت، حيث اعتاد ضرب النساء ليعترفن ما إذا كنّ يواعدن أي رجل آخر.

وسيُسجن “سكوفيلد” لمدّة 5 أعوام و4 أشهر، بعد رفع دعوى ضدّه من إحدى الضحايا، حيث اتّهمه القاضي بممارسة العنف على النساء في علاقاته بهن وقال له إنّه يملك كل الأدّلة ضده، بما فيها قصص النساء المعنفات.

وبحسب موقع “ميترو” البريطاني، فقد اقدمَ ” سكوفيلد” ذات مرّة علي رمى إحدى السيّدات أرضًا وراح يضربها ويركلها لدرجة أنّه ولد عندها مشكلة نفسيّة.

واتّهم “سكوفيلد” امرأة أخرى كان على علاقة بها بقلّة الوفاء والخيانة فأخذ يعنّفها ثم اتّصل بالاسعاف لنقلها إلى المستشفى.