نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً لـِ”الفتاة الثعبان “، البالغة من العمر (16 عاماً)، تتساقط بشرتها كل ستة أسابيع، وتم طردها من المدرسة بسبب خوف زملائها منها.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الفتاة تدعى “شاليني ياداف”، مصابة بمرض يعرف باسم “الأحمرية” وهو مرض جلدي التهابي يعرف أيضا باسم “متلازمة الرجل الأحمر”، ولم يتوصل الأطباء إلى طرق علاجه حتى الآن.

وأوضحت “ديلي ميل” كما ترجمت “وطن” أن الفتاة تضطر إلى نقع جسدها في الماء كل ساعة، واستخدام عدد من المرطبات لمنعه من الجمود والتساقط، مضيفة أن أسرتها مكونة من ثمانية أشخاص، هي فقط التي تعاني من هذا المرض منذ ولادتها، طبقا لما أكدته والدتها للصحيفة.